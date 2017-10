Initiative der Hagener SPD Mehr Mobilität durch Mitfahrerbank am Jägerberg

Hagen. In Sudenfeld gibt es schon eine Mitfahrerbank, nun hat der SPD-Ortsverein eine zweite auf dem Jägerberg aufgestellt. Wer auf der knallroten Möbelstück Platz nimmt, signalisiert damit Autofahrern, dass er mitgenommen will.

Auf diese Weise wollen die Initiatoren Bewohnern abgelegener Ortsteile zu mehr Mobilität verhelfen. Erst kürzlich hatte sich eine ältere und kranke Dame in der NOZ darüber beklagt, dass sie zu Fuß fast 1,4 km zurücklegen muss, bis sie an der nächstgelegenen Bushaltestelle ist. Wer etwas abgelegenen wohnt, wer aus Altersgründen seinen Führerschein abgegeben hat, der weiß, wie schwierig es sein kann, alltägliche Dinge wie Einkaufen oder einen Besuch bei Freunden oder Bekannten zu erledigen.

Autofahrer halten gerne an

Diesen Missstand hatte der SPD-Ortsverein bereits vor den Sommerferien ins Auge gefasst und in Sudenfeld eine sogenannte Mitfahrerbank aufgestellt. „Das Verfahren geht so: Wer ins Dorf oder anderswo hin mitgenommen werden möchte, stellt das oben angebrachte Schild auf den Zielort ein, setzt sich dann auf die Bank und wartet. Das funktioniert, denn meist kommen ja Fahrzeuge aus dem eigenen Ortsteil vorbei und halten bestimmt gern an“, erklärte Reinhard Wittke, Fraktionsvorsitzender seiner Partei im Rat. Diese Form des Miteinanders ist bereits in Bissendorf erfolgreich.

Durch die Aktivitäten der SPD aufmerksam geworden, sahen sich gleich zwei Einwohner, Renate und Josef Brockschmidt, das neue Möbelstück in der Landschaft an. „Das ist eine sehr gute Idee. Hier oben wohnen doch viele Ältere“, sagte die Seniorin und nahm probeweise gleich Platz. Auch ihrem Mann gefiel die Mitfahrerbank. „Ich fahre zwar selbst noch mit dem Auto, aber irgendwann wird damit ja Schluss sein. Dann wäre es schön, trotzdem ins Dorf kommen zu können“.

Mehr Bänke für das Dorf?

Wittke kann sich gut vorstellen, dass aus der jetzigen „Einbahnstraße“ bald ein Pendelverkehr werden könnte. „Noch gibt es die Bänke ja nur außerhalb. Ich kann mir gut vorstellen, auch im Dorf an einigen Stellen Mitfahrerbänke aufzustellen, sodass auch die Fahrt zurück nach Hause gewährleistet ist“. Mögliche Standorte wären am Rathaus und am Einkaufszentrum.

