Kirmesbeginn bei schlechtem Wetter Regen hält die Hagener nicht davon ab, zur Kirmes zu kommen

Hagen. Nicht ohne Grund heißt es in der Kirmeshymne „Hagen, meine Liebe“: „Wetter haben wir immer noch gehabt.“ Selbst bei zwölf Grad und Regen wollten viele Hagener den Kirmesstart nicht verpassen, beim Start des Luftballon-Wettflugs und dem Fassanstich standen die Kirmes-Fans eng an eng auf der Kreisel-Kreuzung Alte Straße/Hüttenstraße.

Die Wettervorhersagen waren trüb, und es gab keine positive Überraschung: Im Regen standen Bürgermeister Peter Gausmann sowie die Kirschkönigin Jule Ehrenbrink und das Kirschmonster gemeinsam mit weiteren Hagner Honoratioren vor dem Bierzelt am Kreisel Alte Straße/Hüttenstraße. Vor ihnen standen viele Kindergartenkinder, dahinter zunächst die rollstuhlfahrenden Bewohner des St. Anna Stiftes und nochmals dahinter alle Bewohner, die noch gut zu Fuß waren. Der Rest des Kreisels sowie Teile der angrenzenden Straße waren ebenfalls voller Kirmes-Fans, die den Start der „fünften Jahreszeit in Hagen“ nicht verpassen wollten.

Sirenen und Luftballons

„Die Sirenen Karussells der der Schausteller hat man bis zum Jägersberg gehört“, stellte Gausmann fest, bevor er vor allem den Kindern und Senioren für ihr Kommen dankte. Die Kinder erklärten auf Nachfrage, sie freuten besonders auf den Start des Luftballon-Wettflugs. Nur ein Junge sagte nach kurzem Nachdenken: „Ich freue mich auf alles.“ Das bedeutet in diesem Jahr: Elf Karussells, 90 Buden und drei Festzelte. „Außerdem haben fast alle Geschäfte und natürlich die Hagener Gastronomie geöffnet“, so der Bürgermeister, bevor Heinz Hammor, der Kulturbeauftragte des Schaustellerverbandes Osnabrück, erklärte: „Wir hoffen noch auf ein paar Sonnenstrahlen, und ich kann jetzt schon sagen: Der Regen wird wärmer.“ Darauf konterte Kirschkönigin Jule: „Wetter haben wir immer noch gehabt. Der Regen kann uns nichts anhaben.“ Dann ging es los: Auf Kommando des Bürgermeisters schüttelten die Kinder alle kräftig ihre Luftballons, um sie vom Regen zu befreien, und nach einem kurzen Countdown stiegen über 400 Luftballons in den grauen Himmel.

Mit zwei Schlag geschafft

Routiniert griff Gausmann anschließend zum Hammer und hatte das erste Fass Kirmesbier mit zwei gezielten Schlägen angestochen. Während die einen ihr erstes Bier genossen, erklärte Ramona Obermeyer, warum sie trotz des Regens gekommen war: „Die Kirmes gehört einfach zu Hagen dazu.“ So sah dass auch Christian Winnig. Er lebt seit 12 Jahren in Florida und verpasste in dieser Zeit erst eine Hagener Kirmes. „Ich bin Hagener und gehe zur Kirmes, seitdem ich laufen kann“, so Winnig der bei 35 Grad und Sonnenschein in Florida losgeflogen war und nun im Bierzelt Schutz vor dem Hagener Regen suchte. Auch Emelie (9) und Lias (5) stärkten sich mit ihren Eltern Nadine und Markus Berelsmann erst einmal mit einem Kaltgetränk im Bierzelt, bevor es zu den Karussells ging. Emelie wollte unbedingt Musikexpress und Raupe fahren, und Lias den „Crazy Clown“ testen. „Noch lieber wollte er auch in den Musikexpress, aber dafür ist er noch zu jung“ berichtete seine Mutter, die ihm den „Crazy Clown“ als „Musikexpress für Kinder“ angepriesen hatte.

Riesenrad und Autoscooter

Wer sich einen Überblick über die Hagener Kirmes verschaffen möchte, der fährt jedoch am Besten eine Runde im Riesenrad mit: Dieses steht alle zwei Jahre auf der Kirmes im Ortskern und ist 50 Meter hoch. Zwei die sich die Fahrt damit trotz Regen nicht entgehen ließen, waren Janine Glaubitz und Tobias Worstbrock. Sie fanden: „Das Wetter ist nicht relevant.“ Genau diese Einstellung begeisterte auch Bernd Tovar: „Sehen sie das? Selbst bei Regen ist hier alles voll. Das gibt es hier im Umkreis sonst nirgends“, erklärte er kurz nach der Kirmeseröffnung. Tovar muss es wissen: „Wir kommen seit 53 oder 54 Jahren auf die Hagener Kirmes, inzwischen in der vierten Generation und mit dem Autoscooter sowie dem Kindertraum.“ Überall werde man als Schausteller in Hagen herzlich empfangen, das sei nicht überall so: „Hier gibt es ein besonderes Flair, und wenn wir kommen, heißt es: Oh, ist wieder Kirmes im Dorf?“, schwärmte Tovar-