Sportfreundliche Schule Hagener Grundschule St. Martin ausgezeichnet

Hagen. Die Landesschulbehörde hat die Grundschule St. Martin in Hagen am letzten Schultag vor den Herbstferien zum zweiten Mal als „sportfreundliche Schule“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung überreichten Sandra Castrup, Dezernentin der Landesschulbehörde, und der Sportfachberater Wolfgang Orth beim „Jekiss-Singen“ in der Pausenhalle.

Bewegung und Singen, das passt in der Grundschule St. Martin hervorragend zusammen: Die Schule macht beim Projekt „Jekiss – Jedem Kind seine Stimme“ mit. Die Kinder sangen am letzten Schultag: „Wenn der Sommer zu Ende geht und der kalte Herbstwind weht“. Dazu schwenkten sie ihre Arme, stampften mit den Füßen auf und klatschten passend zu den jeweiligen Textpassagen. Und auch beim Gummistiefel-Lied im Anschluss kam es auf den vollen Körpereinsatz an.

Bewegung ist wichtig

„Wie wir bei den Liedern gesehen haben, ist Bewegung ganz wichtig für uns – nicht nur im Sportunterricht“, erklärte Schulleiter Martin Hobelmann. Deshalb habe sich die Schule vor drei Jahren erstmals um die Auszeichnung „sportfreundliche Schule“ beworben. Die Bewerbung war damals erfolgreich, doch das Zertifikat gilt immer nur für drei Jahre. „Vor drei Jahren war ich bei euch auf dem Sportplatz, und ihr seid nicht stehen, sondern weiter in Bewegung geblieben“, lobte Wolfgang Orth von der Landesschulbehörde: „Ihr habt gesagt, ihr wollt den zweiten Stern.“

Der zweite Stern

Orth verglich die erneute Auszeichnung „sportfreundliche Schule“ mit „den Sternen in der Champions League oder den Weltmeisterschaften“, zeigte die dicke Dokumentationsmappe, mit der sich die Schule dafür beworben hatte, und rief: „Ihr seid ab jetzt sportfreundliche Schule mit dem zweiten Stern!“

Steigerungen müssen sein

Die Auszeichnung „sportfreundliche Schule“ verleiht das Kultusminsterium seit 2005 für hervorragende Leistungen und besonderes Engagement in der Bewegungsförderung von Kindern und Jugendlichen durch vielfältige Sport- und Fitnessangebote. „Von Stern zu Stern müssen sich die Schulen weiter entwickeln“, so Orth, während Castrup das besonders vielfältige Sport- und Bewegungsangebot der Grundschule St. Martin lobte. Dazu gehört unter anderem ein Tennistag mit dem Tennisverein, ein Profi-Tag mit den Fußballern vom VfL Osnabrück und der geplante Handballtag. „Außerdem haben wir jeden Mittwochvormittag das Hallenbad komplett für uns“, so Hobelmann.

Völkerball besonders beliebt

Und was für einen Sport machen die Hagener besonders gerne? „In der Schule spiele ich am liebsten Ball über die Schnur und Völkerball“, erklärte Arne (8). Dem konnten Marten (8) und Henri (8) nur zustimmen, während Eli (8) am liebsten Völkerball spielt und schwimmt. Schwimmen ist auch Alex (7) Lieblingssport.