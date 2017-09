Nach 20 Jahren ist Schluss DJ Ed legt auf der Hagener Kirmes zum letzten Mal auf

Hagen. Nach fast zwei Jahrzehnten hinter dem DJ-Pult ist für Party-Stimmungsmacher Bastian Spreckelmeyer der Moment gekommen, goodbye zu sagen. Der 35-Jährige ist inzwischen zweifacher Familienvater und auch beruflich beim Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises sowie als CDU-Fraktionsvorsitzender gefordert: „Da bleibt für DJ-Einsätze einfach keine Zeit mehr.“

Am Samstagabend will es Spreckelmeyer aber auf der Hagener Kirmes noch einmal soundmäßig so richtig krachen lassen: Im Biergarten des Gasthauses Beckmann lässt er noch einmal seine Favoriten rotieren: „Die Playlist hängt natürlich immer von der Stimmung des Publikums ab. Aber gesetzt sind der aktuelle Chartabräumer „Hot 2 touch“ von Felix Jaehn oder Dauerbrenner „500 Miles“ von den Proclaimers – da kocht die Tanzfläche garantiert.“

Ende 1998 Gewerbe angemeldet

Das Erfolgsrezept des Hobby-DJs: „Du musst dich jeden Abend aufs Neue auf die Partygänger einstellen. Die Leute merken schnell, wenn du nur nach Schema F auflegst.“ Bis gegen ein Uhr nachts wird an Samstag Open-Air abgefeiert, danach geht es drinnen bis in den frühen Morgen weiter. „Da wird noch einmal richtig Gas gegeben“, verspricht Spreckelmeyer.

Hier geht es weiter: Klamme Finanzlage prägt Kirchenkreistag

Kirmes, Abi-Partys, Familienfeiern, Firmen-Events oder Volksfeste – als DJ Ed ist der Mitt-Dreißiger, bei dem immer noch der CD-Koffer ständiger Einsatzbegleiter ist und nicht ein Laptop oder ein Stick, auf dem die Songs abgespeichert sind, auch regional eine Marke. Die Highlights der Aufleger-Karriere sind für ihn der Schlagermove in Hamburg, die Hütten-Kracher in Österreichs Skigebieten oder ein gemeinsamer Auftritt mit Mickie Krause auf Mallorca gewesen. Aber natürlich geht nichts über die lokalen „Hagen meine Liebe“-Termine.

Das zusätzliche Standbein mit zu besten Zeiten jährlich um die 40 DJ-Buchungen hat nicht nur jede Menge Lebenserfahrungen, sondern auch Geschäfts-Knowhow gebracht: Nach Anfängen bei den sogenannten „Teenie-Partys“ im Martinusheim, wo Spreckelmeyer als Mitglied des Jungen Club Hagen (JCH) im DJ-Einsatz war, hat er Ende 1998 als damals 16-Jähriger mit Einwilligung der Eltern ein Gewerbe bei der Gemeindeverwaltung angemeldet: „Ich hätte nie gedacht, dass sich das so entwickelt.“

Auch zwei Ratskollegen im Einsatz

Als DJ Ed ist er von Anfang an unterwegs gewesen: „Der Spitzname stammt aus alten Zeltlagerzeiten.“ Samstag ist jetzt Schluss. Es folgt aber noch eine Zugabe: Am letzten Samstag im Februar gibt es eine große Abschiedsparty auf dem Saal der Gaststätte Stock, der eine der Locations ist, wo Spreckelmeyer am häufigsten aufgelegt hat.

Auf der Hagener Kirmes ist der 36-Jährige am verlängerten Wochenende übrigens nicht das einzige Ratsmitglied, das für volle Tanzflächen sorgt. Fraktionskollege Ralf Bröerken zeichnet Samstag und Montag im „Zeitlos“ für den Sound-Mix verantwortlich, und FDP-Vertreter Lutz Haunhorst gehört zum „Budenzauber“-Team, das an allen Tagen abends im Zelt an der Basteldiele auflegt. Das Highlight für den 28-jährigen Liberalen ist dabei am Sonntagabend der gemeinsame Auftritt mit Fabio Plogmann als Banana-Boys.

Das verlängerte Kirmes-Wochenende hat auch in Sachen Sound-Zauber einiges zu bieten.

Hier geht es weiter: Gemeinde Hagen kauft ehemalige Fleischerei am Gibbenhoff