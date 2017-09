Große Chance für den Gibbenhoff Hagener Kirmes gibt der Ratssitzung Schwung

Hagen. Im Vorfeld der Hagener Kirmes war das eine Ratssitzung wie aus einem Guss. In gerade einmal 60 Minuten wurden 18 Tagesordnungspunkte abgearbeitet und elf einstimmige Beschlüsse gefasst. Nur eine Beschlussvorlage war zuvor nicht in den Fachausschüssen diskutiert worden: der Erwerb der ehemaligen Fleischerei Konersmann am Gibbenhoff.

Die Vorfreude auf die am Wochenende anstehende und bis zum „Tag der Deutschen Einheit“ am Dienstag verlängerte Hagener Kirmes hat auch den Verlauf der Ratssitzung am Donnerstagabend geprägt. Mit dem Hinweis, er hoffe auf „schöne und friedliche Kirmestage“ sowie „einen guten Verlauf“ der Ratssitzung hat Bürgermeister Peter Gausmann zu Sitzungsbeginn seinen Verwaltungsbericht beendet. Zuvor war er unter anderem auf die Sanierung des Kunstrasenplatzes in der Niedermark, die bei guter Witterung Ende kommender Woche abgeschlossen wird, die noch zu erledigen Restarbeiten der Straßensanierung Stresemannstraße und die dann folgenden Erneuerungen am Mühlenweg und an der Brückenstraße eingegangen.

Spreckelmeyer: Große Chance

Dann wurden im Schnelldurchgang die bereits in den Ausschüssen vorbereiteten Beschlüsse gefasst. In den Bereichen „An der Sudenfelder Straße“ und „Gemeindezentrum“ im Ortskern werden weitere Baugrundstücke zur Nachverdichtung freigegeben. Beim „Industriegebiet Heideweg“ folgt der nächste Verfahrensschritt, um die Ansiedlung der Firma Stahlotec zu ermöglichen.

Auch der Nachtragshaushalt, der Investitionen von 1,92 Millionen Euro vorsieht, ohne in die Neuverschuldung zu gehen, wurde ohne Gegenstimme und Enthaltung beschlossen . Damit können zum Beispiel die zu zwei Dritteln durch Mittel des Zile-Programms geförderten Sanierungen der Sporthalle der Oberschule (750.000 Euro), des Schwimmbads (360.000 Euro) und des Clubheims des Hagener SV (180.000 Euro) in Angriff genommen werden.

Längere Statements der Fraktionen gab es dann zum Grundstückskaufvertrag „Immobilie Jahnstraße 4“ – ehemalige Fleischerei Konersmann am Gibbenhoff. Der Vorsitzende der CDU/FDP-Mehrheitsgruppe, Bastian Spreckelmeyer, bezeichnete den Erwerb als: „Der nächste große Wurf mitten im Herzen Hagens.“ Dies sei eine „große Chance“.

Er erinnerte noch einmal an die bereits erzielten Erfolge der 2013 begonnenen Ortskernsanierung. Von den zur Verfügung stehenden vier Millionen Euro seien bereits 1,6 Millionen für Projekte abgerufen worden. Dazu gehörten die Neugestaltung des Rathausvorplatzes, die private Modernisierungsmaßnahme Am Kirchplatz 1, die Umgestaltung des Marktplatzes an der Hüttenstraße oder die Sanierung der Immobilie Martinistraße 2. Spreckelmeyers Fazit: „Ein gelungener Mix aus privatwirtschaftlichen und staatlichen Investitionen, die zweifelsohne zur Attraktivitätssteigerung unseres Ortes beigetragen haben.“

Nun folge der nächste große Wurf: der Erwerb der Immobilie Jahnstraße 4. Dies sei eine große Chance für den Gibbenhoff. Der CDU-Fraktionsvorsitzende: „Nun gilt es, gute Ideen mit Strahlkraft zu entwickeln. Es gibt Beispiele in benachbarten Kommunen, wo sich öffentliche Plätze bei Jung und Alt großer Beliebtheit erfreuen.“ Er hofft, dass auch Hagen die Chance nutzt, einen Anziehungspunkt schaffen, damit der Gibbenhoff nicht nur an Kirmes, zum Maibaum aufstellen und zum Kirschfest genutzt werde.

Wittke: Positive Entwicklung

Für die SPD-Fraktion erklärte Martin Obermeyer: „Wir sind sehr erfreut, dass die Gemeinde ein so schönes, altes und wertvolles Gebäude durch den Kauf erhalten will.“ Auch dieses Gebäude sei mit Geschichten verbunden, die mit dem Abriss in Vergessenheit geraten würden. Obermeyer: „Alt und modern im Sinne von Sanierung und Umbaumaßnahmen kann auch gut zusammen passen.“ Die SPD-Fraktion sei sicher, dass das Gebäude und der Vorplatz nach Sanierung und Umbauphase zur Verschönerung des Gibbenhoffs beitrügen.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Reinhard Wittke ergänzte: „Gegen den Kauf kann niemand sein. Vor zwei bis drei Jahren hat kaum jemand gedacht, dass sich diese Möglichkeit ergibt.“ Er dankte auch dem Investor, der die Immobilie jetzt an die Gemeinde abgebe und dadurch eine positive Entwicklung am Gibbenhoff ermögliche. Am Ende der Sitzung stimmte der Ratsvorsitzende Claus Molitor dann noch einmal auf die Kirmes ein: „An allen Tagen ist unser Kirmesgelände voll, Hagener Kirmes – die ist einfach toll!“ Mit diesen Worten beendete er die Sitzung.