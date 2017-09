Hagener Kirmes beginnt Es riecht nach Kirmes, sagen die Hagener

Hagen. Für die Hagener beginnt am Samstag ein langes Kirmeswochenende: Los geht es um 15.30 Uhr nach dem Platzkonzert der Musikkapelle Hagen. Am Montag um 9 Uhr steht das Auftrommeln zum Ferkelmarkt auf dem Programm. Und dank des Feiertags zum Tag der Deutschen Einheit können die Hagener am Dienstag weiterfeiern.

Wenn andernorts die Leute feststellen, dass der Herbst so langsam kommt, sagen die Hagener: „Es riecht nach Kirmes.“ „Das ist bei uns ein geflügeltes Wort“, erklärte Ralf Zumstrull, Fachbereichsleiter Ordnung, Soziales, Jugend und Verkehr der Gemeinde Hagen und Marktmeister der Kirmes. Er weiß: „Ganz Hagen und Umgebung warten darauf, dass es mit der Kirmes losgeht.“

Vorfreude und Einstieg

Zum Einstieg in die „fünfte Hagener Jahreszeit“ gibt die Musikkapelle Hagen am Samstag um 15 Uhr ein Konzert. Und gegen 15.30 Uhr sticht Bürgermeister Peter Gausmann im Zelt am Kreisel Alte Straße/Hüttenstraße das erste Fass Bier und eröffnet damit die Kirmes. Zeitgleich startet ein von den Hagener Kindergärten organisierter Luftballon-Wettflug. Für die teilnehmenden Kinder haben die Schausteller insgesamt 1.000 Freikarten gestiftet. Wie und wo sie diese umsetzen wollen, wissen die Kinder wahrscheinlich schon ganz genau. Denn bereits am Donnerstag machten die Kindergärten traditionell einen Gang über die noch im Aufbau befindliche Kirmes, erklärte Zumstrull. Alle weiteren Informationen zur Kirmes stehen auf der Seite der Hagener Kirmes im Internet. Ein Muss ist für echte Kirmesfans unter anderem der Ferkelmarkt, der am Montag, 2. Oktober, um 9 Uhr mit dem traditionellen Auftrommeln unter Mitwirkung des Musikzuges „Wiesental“ beginnt.

Rein ins Karussell

Für Zumstrull ist fast ganzjährig „Kirmeszeit“: „Aktuell laufen schon die Bewerbungen der großen Fahrgeschäfte für die Kirmes 2018 ein und bis Nikolaus stehen die“, erklärte er, während die Hagener sich noch auf die Karussellfahrten der Kirmes 2017 freuen. In diesem Jahr neu mit dabei ist der Artistico. „Der war auch in Oesede, so etwas bekommst du nicht alleine für eine Kirmes unserer Größe“, so Zumstrull, dessen Augen leuchten, als er von einem weiteren Fahrgeschäft spricht, dem Crazy Clown: „Das ist wie der Hully Gully nur kleiner und für Kinder“, so der Kirmes-Fachmann, bevor er ins Schwärmen kommt: „Da bin ich früher auch oft mitgefahren. Das ist ein unwahrscheinliches Fahrgefühl.“ Zudem haben sich das Riesenrad „Around the World“, Kick Down, Musikexpress, Racing Cars, Break Dance und Feldmann´s Raupenbahn angekündigt.

Hin, zurück und zwischendurch

In Kooperation mit der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück-Süd (VOS) fährt auch wieder der „Kirmesbus“. Wer nüchtern bleiben will, kann auf den gebührenpflichtigen Parkplätzen an der Grundschule St. Martin sowie am Schul- und Sportzentrum parken. Da es im Bereich des Gibbenhoffs diesmal keine mobile Einsatzzentrale geben wird, ist die Polizeistation in der Natruper Straße 2 bei Bedarf die richtige Adresse. „Außerdem haben wir in diesem Jahr mehr Toiletten“, erklärte Zumstrull.

Alles startklar?

Bevor es nun zur Kirmes geht, bleibt fast nur noch die Frage nach der Barschaft: „Früher haben sich die Kinder beim Kartoffelsammeln Taschengeld für die Kirmes verdient“, wusste Zumstrull und fügte hinzu: „Und dann hieß es immer: Hast Du schon Dein Kirmesgeld zusammen?“ Und was der bange Blick auf den Regenradar angeht, gilt die folgende Passage der Kirmeshymne „Hagen, meine Liebe“: „Wetter haben wir immer noch gehabt.“ Anders sagt: Gefeiert wird in Hagen so oder so.