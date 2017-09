Musica Viva-Konzert in Hagen Concerto Köln spielt munteren und inspirierten Barock

Hagen. Concerto Köln gastierte mit vielen Solisten und Werken von Scarlatti/Avison, Händel und Bach in der ehemaligen Kirche Hagen.

Diesmal durfte es wieder schön klingen bei Concerto Köln. Letztes Jahr durfte es das nicht, nur „anders“: Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ wurden damals an gleicher Stelle so radikal verfremdet, dass sich auch die kurz zuvor entstandene Aufnahme des Orchesters dagegen geradezu harmlos ausnahm.

Dieses Jahr widmete sich das Orchester in virtuoser Manier seinem angestammten Markenkern, dem unbekannten Repertoire, mit Cembalosonaten von Domenico Scarlatti, orchestriert und zu Concerti zusammengestellt von Charles Avison. Zwei davon sind zu hören, besonders zupackend wird dasjenige in d-moll interpretiert.

Ebenso schwungvoll spielt das Ensemble die Musik von Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach, denn die barocken Großmeister stehen ebenfalls auf dem Programm. Da ist zum Beispiel in Händels Konzert F-Dur HWV 292 das neue Forum Artium-Cembalo zu bewundern: Ja, klingt nach einer guten Investition, dezent und klar im Ton, in allen Lagen ansprechend. Das Instrument wird aber natürlich auch munter und inspiriert bedient von Gerald Hambitzer.

Der ist beileibe nicht der einzige Solist an diesem Abend, im Gegenteil: Eine ziemlich ansehnliche Solistenriege tritt in der ehemaligen Kirche Hagen auf. Da ist natürlich zunächst die Sopranistin Rosanne van Sandwijk, die Bachs berühmte Kantate „Ich habe genug“ sehr schön, sehr schlicht, sehr weich, aber auch sehr leise singt. So leise kann das Orchester beim besten Willen nicht spielen, folglich hört man die Sängerin zuweilen kaum. Die Partie mag für ihre Stimme schlicht zu tief liegen, es ist nicht ganz klar, warum Bach diese Bearbeitung des ursprünglich als Basskantate komponierten Werkes als Sopran- und nicht etwa als Altfassung ausgab. Jedenfalls setzt sich Oboist Daniel Lanthier, der ebenfalls als Solist gleichberechtigt neben ihr vor dem Orchester steht, mit seinem sehr ausdrucksvollen Spiel ohne Mühe durch.

Drei Solisten sind in Bachs viertem Brandenburgischen Konzert zu erleben, das ist das mit Violine (Konzertmeister Evgeny Sviridow zeigt sich als Virtuose) und zwei Blockflöten (Cordula Breuer und Wolfgang Dey harmonieren als perfektes Duo). Die Aufführung ist die reine Freude: Flott und leicht, griffig und lebhaft artikuliert.

Das Orchester scheint an diesem Abend in Spiellaune und verabschiedet sich mit zwei ebenfalls ausgesprochen schwungvoll dargebotenen Zugaben.