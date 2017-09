Kirchenkreistag Wegner in Hagen: Glauben muss früh Emotionen wecken

Georgsmarienhütte. Perspektive und Motivation zugleich bieten: Das sollten Gedanken zur Zukunft der evangelisch-lutherischen Kirche sein, die der Theologe Gerhard Wegner beim jüngsten Treffen des Kirchenkreistages Melle-GMHütte vortrug.

Wegners Situationsbericht lautete „Kirche der Zukunft: Religiöse Erziehung und Gelegenheiten zur Begegnung“ Der Institutsdirektor des Sozialwissenschaftlichen Institutes der Evangelischen Kirche Deutschlands, verhieß Hoffnung. Dem resignativen „Mann-kann-nichts-machen“ angesichts von Mitgliederschwund und Bedeutungsverlust, stellte er die bislang Verbliebenen gegenüber: „Die Zukunft der Kirche sind sie“, appellierte Wegner an die 50 Delegierten des Kirchenparlamentes. Mehr vom Kirchenkreistag hier

Verbundenheit

Knapp die Hälfte aller evangelischen Mitglieder (45 Prozent) in Deutschland fühle sich der Kirchengemeinde vor Ort verbunden und kenne sie. Das seien im Schnitt bis zu 300 Menschen pro Gemeinde mit denen man Kirche leben könne, meinte Wegner. „Deswegen dürfen wir die Kirchengemeinden nicht schwächen“, so der Theologe unter Zustimmung der Kirchenkreistags-Delegierten.

Was stärkt Kirchengemeinden? Zielorientierung sowie Vertrauen auf die eigenen Kräfte und Möglichkeiten, empfahl Wegner. „Setzen Sie zugleich auf die Selbstwirksamkeit ihrer Arbeit und nicht auf eine Misserfolgsorientierung.“

Glauben früh weitergeben

Gleichwohl bedürfe eine Kirche der Zukunft auch der Weitergabe des Glaubens. Und die muss früh begonnen werden, betonte Wegner. „Später wird es ganz schwierig, überhaupt noch einen Zugang zum Glauben zu bekommen.“ Wichtig, laut Wegner: Religiöse Erziehung sollte mit prägenden Emotionen und Atmosphären verbunden werden.

Nachfrage aus der Delegiertenrunde: Welche Prägekraft haben Gottesdienste? „Vom Image her sind unsere Sonntagsgottesdienste nicht gut in der Öffentlichkeit verankert.“ Helfen können vielleicht „einzelne, besondere Gottesdienste“, zeigte sich Wegner eher ratlos. Er empfahl letztlich einen Satz von Ex-Landesbischöfin Margot Käßmann: „Unsere Gottesdienste müssen so sein, dass man nicht durch die Woche kommt, wenn man nicht da gewesen ist.“