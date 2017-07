Jubiläum wirft Schatten voraus Schützenverein Natrup Hagen feiert 124. Schützenfest

Hagen . Zwei Tage lang feierten die Natrup-Hagener Schützen ihr 124. Schützenfest am und im Bürgerhaus Natrup-Hagen. Der große und hunderte Meter lange Festumzug mit zwei Kapellen und fünf Gastvereinen am Sonntagnachmittag ist dabei nur einer von vielen Höhepunkten.

Schon am Samstagnachmittag, nach dem Ausholen des inzwischen alten Königspaares, steht zunächst das Kinder-Königsschießen auf dem Programm, das Tim Raffelt für sich entscheiden kann. Er erwählt Wiebke Bente zu seiner Begleitung. Aber am Samstag gibt es in Natrup-Hagen noch weitere Majestäten zu proklamieren.

Denn bereits beim Schützenfest im vergangenen Jahr wurde die Königswürde für dieses Jahr ausgeschossen. Seinerzeit schoss Angelika Hentschel den Vogel mit der Armbrust ab. Sie ist nun neue Natrup-Hagener Schützenkönigin und wurde am Samstag proklamiert. Ihr Prinzgemahl ist Rolf Timmermann. Zum Hofstaat gehören Königsadjutant Ferdinand Brüggemann und Damenadjutant Andreas Grimmelsmann sowie die Ehrendamen Sophia Brüggemann, Elisabeth Hüls, Ilona Steinhage und Margot Timmermann. Lakai ist Gina Hüls.

Auch die Verleihung des zuvor ausgeschossenen Firmenpokals stand am Samstag an. An ihm beteiligten sich traditionsgemäß zahlreiche Firmen- und Behördenmannschaften der Gemeinde. Den Pokal errang die Mannschaft um Malermeister Mario Hehmann.

: „Im Rathaus wird wenigstens nicht scharf geschossen: Wir haben beim Firmenturnier den letzten Platz erzielt“, sagte Bürgermeister Peter Gaußmann beim Festakt am Sonntag. Ansonsten aber wünschte er den Schützen viel Erfolg und betontet, sie könnten auch im Hinblick auf den im kommenden Jahr anstehenden 125. Vereinsgeburtstag stolz auf das Erreichte sein.

Der Präsident des Schützenkreises Osnabrück Land-West, Carsten Raffelt, ehrte beim Festakt nach dem vom Musikzug Wiesental und dem Spielmannszug Ohrbeck begleiteten Umzug zahlreiche Vereinsmitglieder für langjährige Mitgliedschaften sowie weitere für besondere Verdienste um das Schützenwesen. Hans-Peter Raffelt, Präsident der Natrup-Hagener Schützen, überreicht zudem den Gewinn des Flohmarkts als Spende.

Auch das Königsschießen am Sonntagnachmittag erfreute sich großer Beliebtheit. Denn schließlich gilt es in diesem Jahr, die Krone für das bevorstehende Jubiläumsjahr zu erringen. „Ich gehe davon aus, dass das ein Ansporn für zahlreiche Mitglieder ist“, vermutete Pressewart Udo Sprehe.