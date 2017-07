Vorfahrt genommen Rennradfahrer nach Kollision mit Auto in Hagen schwer verletzt

pm/jcf Hagen. Ein 52-jähriger Rennradfahrer ist am Sonntagmittag in Hagen mit einer 26-jährigen Autofahrerin kollidiert und wurde dabei schwer verletzt. Die Autofahrerin nahm dem Radfahrer die Vorfahrt. Der 52-Jährige flog samt Fahrrad über die Motorhaube.

Als die 26-Jährige um 12.37 Uhr aus der Straße Forstweg links auf die Iburger Straße einbog, unterschätzte sie nach Polizeiangaben die Geschwindigkeit des heranfahrenden Rennradfahrers und nahm ihm die Vorfahrt. Der Radfahrer prallte seitlich gegen die Motorhaube und blieb schließlich schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Hätte der Radfahrer keinen Helm getragen, so hätte der Sturz laut Polizei eine noch schwere Verletzung nach sich gezogen. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Während der polizeilichen Unfallaufnahme wurde die Iburger Straße Sonntagmittag für etwa eine Stunde voll gesperrt.