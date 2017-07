Ferienabschluss mit Tradition Kinderfest der Kolpingfamilie im Hagener Wiesental

Hagen. Auch die gelegentlichen Regenschauer konnten den Kleinen den Spaß nicht verderben. Dafür war einfach zu viel los beim traditionellen Kinderfest der Kolpingfamilie St. Martinus beim Gasthaus „Zum Wiesental“.

Gut 100 Jungen und Mädchen, fast ausschließlich im Vorschulalter, hatten ihre liebe Müh‘, das Angebot an Spielen und Spielgeräten auf der Wiese hinter der Gastwirtschaft auszuschöpfen. Neben Kegel- und Rutschbahn warteten schließlich auch Hüpfburg, Kettenkarussell, Glücksrad, Stände mit Getränken, die Würstchenbude und, und, und. Das Schönste von allem: Bei einigen Ständen bedurfte es lediglich der Teilnahme, um mit einem (süßen) Preis belohnt zu werden.

Viele Vereine und Privatpersonen beteiligt

Wie in den anderen Jahren auch hatten Vereine, Einrichtungen und Privatpersonen zum Gelingen des Festes beigetragen. Die KAB stellte die Rutschbahn zur Verfügung, das Mädchenzeltlager war gleich mit vier „Kosmetikerinnen“ angetreten, der Spielmannszug Wiesental unterhielt eins um andere Mal auch die Erwachsenen, und die Kutsche vom Jugendhof Obermeyer drehte unermüdlich ihre Runden. Hier standen die Kinder Schlange, um endlich auf der Bank hinter Kutscher Franz Schuten Platz nehmen zu dürfen.

Zum Kreis derjenigen, die ihr Scherflein beigetragen hatten, gehörte darüber hinaus die politische Gemeinde, die traditionell eine finanzielle Unterstützung gewährte. Der SchützenvereinSaerbeck vermietete sein Kettenkarussell zu bezahlbaren Bedingungen.

Pavillon vom Winde verweht

Vollständig wäre diese Liste nicht, vergäße man die rund fünfzig Kolpingbrüder und –schwestern, die Auf- und Abbau sowie die Betreuung der Stände und Spiele übernommen hatten. So konnten auch die Gutscheinheftchen, die zur Teilnahme an Spiel und Sport berechtigten und obendrein noch den Genuss von Getränken, Würstchen oder Kuchen versprachen, für läppische 2,50 Euro gekauft werden.

Dabei hatte das Kinderfest wenig verheißungsvoll begonnen: „Kaum hatten wir heute Morgen alle Zelte und Stände aufgebaut, riss eine mächtige Windbö einen Pavillon aus seiner Verankerung, sodass er nicht mehr zu verwenden war“, berichtete Gerd Holtkotten, Vorsitzender der Kolpingfamilie, „zum Glück hatten wir ein Ersatzzelt, in dem wir das für den Pavillon vorgesehene Spielgerät unterbringen konnten.“

Fast 50 Jahre Tradition

Seit inzwischen fast 50 Jahren lädt Hagens Kolpingfamilie traditionell alle Kinder zum Sommerfest am letzten Freitag in den Sommerferien ein. Angefangen hatte alles am Erikasee, wo sogar eine Eisenbahn die Kinder auf eine Runde mitnahm. Etliche Jahre später schlug man die Zelte im Wiesental auf. „Es war damals der einzige sommerliche Höhepunkt für die Kinder“, erzählt Gerd Holtkotten, „die Ferienspaßaktionen kamen erst viel später.“

Trotz dieser schier übermächtigen Konkurrenz hat man am Kinderfest festgehalten. Es bietet nicht nur Abwechslung und Spaß ohne Ende, es lässt die Kleinen auch Bekanntschaft machen mit Spielen, die es in dieser Form und Beschaffenheit heute nirgendwo mehr gibt. Da ist zum Beispiel das Nagellabyrinth zu nennen: eine etwa 1,50 Meter lange schräg gestellte Holzplatte, auf der eine nicht mehr zählbare Menge von Nägeln die Fahrt von Golfbällen behindert und verändert, bevor sie im Hafen einlaufen, wenn sie nicht auf halber Strecke von den Nägeln blockiert werden.

Alle Spielgeräte von Hand gefertigt

Die Liste dieser einzigartigen Spielgeräte ließe sich beliebig fortsetzen. Die Schätzchen haben alle eins gemeinsam: Sie sind ausnahmslos vor geraumer Zeit von Tischlern in Hagens Kolpingsfamilie wie „Loheiden Willi“ erdacht und eigenhändig zusammengezimmert worden. Echte Qualitätsarbeit, denn bis heute sind nur geringfügige Reparaturen nötig gewesen.

„Was den Kindern hier geboten wird, sind zum Teil echte Raritäten“, überlegt der Vorstand um Gerd Holtkotten, „manche mögen diese speziellen Spiele in unserem Angebot aber auch für überholt und antiquiert halten.“ Auf jeden Fall möchte man für die Zukunft Klarheit schaffen. Aus diesem Grund hat man eine Umfrage gestartet, in der Eltern um ihre Meinung gebeten werden.