Eingang wird barrierefrei Förderung von 68000 Euro für Hagener Schullandheim

Hagen. Auf die Nachricht hat der Trägerverein des Schullandheims in Mentrup-Hagen gewartet: Mit Unterstützung des Regionalmanagements der „Ilek“-Region Hufeisen ist die Hagener Einrichtung im Forellental mit einer Förderung in Höhe von 68000 Euro bedacht worden.

„Damit können wir den Zugang zum Haus jetzt endlich barrierefrei gestalten“, freuen sich die Schullandheim-Vorsitzende Christel Pohlmann und Vorstandsmitglied Reiner Schröer, der seit drei Jahren im Vorstand für die Finanzen zuständig ist, über die Fördersumme.

Anstoß kam aus dem Rathaus

Die Idee, sich an das Büro des Regionalmanagements der „Ilek“ in Wallenhorst zu wenden, kam aus dem Hagener Rathaus. Der 2014 erfolgte Zusammenschluss von sechs Osnabrücker Umland-Kommunen, zu denen neben der Kirschgemeinde noch Belm, Bissendorf, GMHütte, Hasbergen und Wallenhorst zählen, zur „Hufeisen“-Förderregion ist ein Erfolgsmodell. Bisher sind dadurch bereits Fördermittel in Höhe von insgesamt knapp einer Million Euro für Hagener Projekte eingeworben worden, da die Kooperation den Zugang zu öffentlichen Förderungen erleichtert. Das Regionalmanagement will hier künftig auch Aktivitäten von Vereinen und Verbänden der Region unterstützen – ein viel versprechender Weg, wie das Beispiel Schullandheim Mentrup-Hagen zeigt.

Riesenhilfe für das Schullandheim

Vorsitzende Christel Pohlmann: „Es hat von der Gemeindeverwaltung den Tipp gegeben, doch Kontakt mit Regionalmanagerin Cornelia Holthaus aufzunehmen, um eventuell bestehende Fördermöglichkeiten auszuloten sowie die umfangreichen Antragsformulare auszufüllen. Das hat sich für uns ausgezahlt.“ Für den Schullandheim-Verein ist die finanzielle Unterstützung eine Riesenhilfe, um die Modernisierung des Gebäudes fortzusetzen. Christel Pohlmann: „Wir können durch die Belegungen zwar die laufenden Kosten abdecken, aber für größere Investitionen sind wir auf Förderungen angewiesen.“

Ökologisches Haus mit moderner Technik

Hier hat es in der Vergangenheit immer wieder finanzielle Unterstützung durch die Stiftung Stahlwerk, die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) sowie die Sparkassen-Stiftung und die Bohnenkamp-Stiftung gegeben. Auch die Gemeinde Hagen und die Stadt Osnabrück, die ursprünglich Träger des Schullandheims war, haben immer wieder geholfen, Lösungen zu ermöglichen. So präsentiert sich das in den 30ern entstandene Gebäude jetzt als ökologisches Haus mit moderner Technik,

Die Kostenschätzung für die Neugestaltung des Eingangsbereichs bewegt sich bei 127000 Euro. Hier hofft der Trägerverein, dass es weitere Förderzusagen gibt.