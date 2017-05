„Bin Seelsorger, kein Manager“ Pastor Ahrens verlässt Hagen nächstes Jahr

Hagen. Ein Jahr ist Pfarrer Josef Ahrens noch in Hagen. An seinen Abschied mag der 71-Jährige nicht denken. Er weiß, dass er nicht leicht sein wird. Viel lieber konzentriert er sich auf die Aufgaben in seiner verbleibenden Zeit, die er mit aller Kraft angehen möchte.

Seit elf Jahren arbeitet und wirkt Pfarrer Ahrens in Hagen. Wenn er im Juni nächsten Jahres seinem Nachfolger Pfarrer Hermann Hülsmann den Stab übergibt, soll dieser eine lebendige Pfarreiengemeinschaft aus zwei selbstständigen Gemeinden vorfinden. Und daran will er gemeinsam mit Pfarrgemeinderäten und Kirchenvorständen von St. Martinus und Mariä Himmelfahrt weiter arbeiten. Dies erst recht, wo er merkt, dass der Druck gewachsen ist, seitdem Kaplan Brinker die Gemeinde verlassen hat und eine neue Aufgabe im Bistum übernommen hat.

Magendurchbruch stoppte ihn

Er weiß auch, dass er mit seiner Gesundheit haushalten muss. „So ein Malheur wie in meinen Anfängerjahren darf mir nicht noch einmal passieren. Ich dachte, ich könnte Bäume ausreißen, so motiviert habe ich mich als junger Kaplan in die Arbeit gestürzt.“ Bis ihn ein Magendurchbruch jäh stoppte und er zu der Erkenntnis kam, dass er bei allem guten Willen auch auf seine Gesundheit achten müsste. Auch das hat er in jenen Jahren gelernt: „Ich bin in erster Linie Seelsorger, kein Manager.“

Entspannung im Garten

Ruhe und Entspannung findet er in seinem Garten. Einen wahren Urwald hatte er hier vor elf Jahren vorgefunden. „Aber Gemeindemitglieder, Kirchenvorstand und Verwandte verwandelten ihn innerhalb eines Jahres in einen Zufluchtsort, an dem ich abschalten kann, bevor der nächste Termin ruft.“

Oft verweilt er dann auch bei den Skulpturen, die ihm einst die Benediktinerinnen vom Kloster Varensell in Rieterg schenkten, und vertieft sich in die Auslegungen der Regeln des Heiligen Benedikt, die großformatig unter den Skulpturen angebracht sind.

Gremien sollen weiter mitgestalten

Zwei Dinge liegen ihm jetzt am Herzen: Zum Einen möchte er, dass die Entscheidungsträger beider Gemeinden, die Pfarrgemeinderäte und die Kirchenvorstände von St. Martinus und Mariä Himmelfahrt, selbstbewusst und kreativ den Wechsel zu Pfarrer Hermann Hülsmann, der bereits als Vikar in Hagen tätig war, mitgestalten. „Beide Gremien sind mir jederzeit eine große Hilfe, und ich möchte, dass das auch so bleibt.“

Ökumene stärken

Auch beim Thema Ökumene will Pastor Ahrens die vielversprechenden Bemühungen weiter verstärken. Schon jetzt gibt es interkonfessionelle Treffen, bei denen evangelische und katholische Christen bestimmte Aufgaben und Ziele gemeinsam verfolgen. Regelmäßig finden auch ökumenische Gottesdienste statt wie bei dem jährlichen Reitfestival bei Kasselmann oder am zweiten Pfingsttag im alten Pfarrgarten der St.-Martinusgemeinde. „Mit meinem evangelischen Amtsbruder pflege ich einen freundschaftlichen Umgang und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.“

Zwei Hagener Priester aus Weese

Pastor Josef Ahrens stammt aus der 300-Seelengemeinde Weese. Ein völlig unbedeutender Ort, sollte man meinen. Dennoch spielt er in Hagens Kirchengeschichte eine nicht unwesentliche Rolle: Pastor Grüter, der wie Ahrens über viele Jahre die Geschicke in Hagens Kirchengemeinde lenkte, kommt ebenfalls aus Weese bei Voltlage: „Wir waren Nachbarn und haben uns eigentlich nie ganz aus den Augen verloren.“

In Osnabrück zum Priester geweiht

Als 14-Jähriger hat Ahrens die Volksschule verlassen. Sein Wunsch war, Priester zu werden. Im Konvikt in Meppen muss seine Freizeit wohl knapp bemessen gewesen sein. Schließlich wollte er unbedingt das Angebot nutzen, in einem Jahr das zu lernen, wozu seine Klassenkameraden sich drei Jahre Zeit gelassen hatten. Nach dem Abitur 1966 im Kloster Handrup folgte das Philosophie- und Theologiestudium in Frankfurt und in Münster. Am 24. Juni 1972 wurde er im Dom zu Osnabrück zum Priester geweiht.

Seine erste Stelle trat er in der Pfarrei von Lingen/Laxten an. Dort ereilte ihn auch der Schicksalsschlag mit dem Magendurchbruch. „Ich hatte mich einfach übernommen“, sagt er, „seitdem achte ich darauf, Personen und Gremien in meiner Umgebung die Aufgaben zu übertragen, die sie besser im Griff haben als ich. Gemeinsam kann man dann Dinge durchziehen, die einen Einzelnen heillos überfordern würden.“

Stationen in Melle und Wallenhorst

Weitere Stationen in seiner Laufbahn als Seelsorger waren Melle und Wallenhorst. Zwischendurch war er zwölf Jahre verantwortlich tätig im Seelsorgeamt des Bischofs von Osnabrück – zunächst als Diözesanjugendseelsorger und dann in der Verantwortung für die Gemeindekatechese im Bistum Osnabrück.

Mit der Aufgabe des Pfarrers in Wallenhorst begann auch eine zwanzigjährige übergemeindliche Tätigkeit als Dechant. Er war erster Dechant des neu strukturierten Dekanates Osnabrück- Süd. Seit 2012 leitet er als Pfarrer von Mariä Himmelfahrt und St. Martinus die Pfarreiengemeinschaft Hagen/Gellenbeck.

Seine wohl letzte Station soll ab Juni 2018 in Osnabrück die neue Domgemeinde mit ihren fünf Gemeinden werden, wo er – so hofft er zumindest – wieder ein bisschen mehr Freizeit genießen darf. Schließlich ist er in dieser Domgemeinde einer unter mehreren – ein Priester im Ruhestand.