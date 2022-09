Wer hat etwas Ungewöhnliches bemerkt? Symbolfoto: Jörn Martens up-down up-down Polizei sucht Zeugen 69-Jähriger in Wohnung in Natrup-Hagen brutal ausgeraubt Von Nadine Sieker | 01.09.2022, 17:25 Uhr

Ein 69-jähriger Mann ist am Mittwochabend in seiner Wohnung in Natrup-Hagen von Unbekannten gefesselt worden. Die Polizei erhofft sich nun Hinweise aus der Bevölkerung.