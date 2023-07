Vor dem Landgericht Osnabrück müssen sich ab Dienstag zwei Männer verantworten, die einen Hagener Rentner überfallen und misshandelt haben. Foto: Jonas E. Koch up-down up-down Zwei Männer angeklagt 69-jährigen Hagener zu Hause überfallen und misshandelt: Prozess startet nächste Woche Von Hendrik Steinkuhl | 28.07.2023, 14:06 Uhr

Ab kommendem Dienstag verhandelt das Landgericht Osnabrück in einem schockierenden Verbrechen: Zwei Männer sollen im August letzten Jahres in Hagen einen 69-Jährigen in dessen Haus überfallen und dem Rentner mehrere Knochenbrüche zugefügt haben. Ihre Beute: 125 Euro.