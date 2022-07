Seit 1615 schon, so berichtete der Bürgermeister, gibt es am Montag nach Kirchmess den Vieh- und Krammarkt. Peter Gausmann hatte sich für seine Ferkelmarkt-Premiere als Bürgermeister würdige Unterstützung gesichert: Er wurde von Kirschkönigin Marie-Luise Herkenhoff und mehreren ehemaligen Bürgermeistern und Gemeindedirektoren begleitet. Der Hintergrund: In diesem Jahr besteht die Gemeinde Hagen 40 Jahre.

Von Station zu Station, wie bei einer Prozession, arbeitete sich die Festgemeinde vom Trommlerdenkmal durch Dorfstraße, Jahnstraße und Alte Straße bis zur Hüttenstraße. Dabei wurden immer wieder Kneipenstopps eingelegt, an denen die Honoratioren zur Rückschau auf die vergangenen 40 Jahre aufgefordert waren.

Walter Riepenhoff, Gemeindedirektor von 1976 bis 1988, lobte die Weitsicht der Kommunalpolitiker, die am 1. Juli 1972 das Hin und Her zwischen Samtgemeinde (bis 1965) Ober- und Niedermark sowie (ab 1968) Einheitsgemeinde mit der Schaffung der bis heute bestehenden Gemeinde Hagen beendet hatten. Und nach Dieter Eickholt und Winfried Karthaus war es an Hubert Große-Kracht, Bürgermeister von 1968 bis 1994, seine Erinnerung an die Ferkelmarkt-Eröffnung 1972 aufleben zu lassen. Das tat er im schönen Hagener Platt und endete mit dem Wunsch, dass alle Hagener weiterhin „goe Nauberskup“ (gute Nachbarschaft) pflegen mögen.

Auf diese Weise dauerte der Weg bis zum Karussell statt einer halben eine ganze Stunde. Entsprechend ungeduldig erwarteten dort die Menschen – man konnte meinen, die ganze Mark sei auf den Beinen – die offizielle Eröffnung des Ferkelmarkts. „Ein echter Hagener nimmt sich Urlaub an diesem Tag“, war zu hören, „Oder er schwänzt die Schule“, ergänzte eine Clique Jugendlicher. Dass das Zusammengehörigkeits- und Heimatgefühl wirklich besonders stark ausgeprägt ist, fand umgehend Bestätigung, als die Hagener Jungs ihren neu aufgelegten Song „Hagen, meine Liebe“ präsentierten. Alt und Jung sangen mit und schwenkten die Arme im Takt. Offensichtlich fühlt man sich hier wirklich zu Haus. Und das kann auch niemanden verwundern, schließlich heißt es im traditionellen Hagener Lied, das Ali Sieckmann anschließend anstimmte, dass dieses Dorf, „so wunderlieb und schön“, einem „Paradiese“ gleiche.

Wie zur Bestätigung verteilte der Bürgermeister große Lebkuchenherzen mit der Aufschrift „Gemeinde Hagen 1972–2012“, ermahnte die Festbesucher, „sportlich und friedlich“ zu feiern, und erklärte um 10.15 Uhr den Ferkelmarkt für eröffnet.

Dort erstand er selbst als Erster ein niedliches Schweinchen für die Gemeinde – nach zähem Verhandeln mit Bauer Martin Ehrenbrink-Brockmeyer. Nachdem die jeweiligen Preisvorstellungen erst weit auseinandergelegen hatten, einigte man sich per Handschlag auf „55 Euro plus Zuckerwatte“.