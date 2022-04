Ein Kunststoff-Pferd in den Farben der Ukraine ist bei Horses and Dreams zugunsten der Welthungerhilfe versteigert worden. Über das Höchstgebot von 35.500 Euro freuen sich (von links) Veranstalter Ullrich Kasselmann, Moderator Christian Schacht und der Chef der Welthungerhilfe Mathias Mogge. FOTO: Bettina Klimek Charity-Pferd in den Farben der Ukraine 35.500 Euro für die Welthungerhilfe bei Horses and Dreams - Versteigerung Von Bettina Klimek | 22.04.2022, 12:11 Uhr

Ein ganz besonderes Pferd in den Ukraine-Farben wurde am Donnerstagabend bei Horses and Dreams versteigert. Und die Menschen in der Ukraine haben davon auch etwas.