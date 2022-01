Musikverein Wiesenthal sammelt in Hagen ausrangierte Tannenbäume

Mit Schwung in den Lastwagen: Mitglieder des Musikvereins Wiesenthal sammeln in Hagen die ausrangierten Weihnachtsbäume ein.

Hildegard Wekenborg-Placke

Hagen. Wohin mit dem nadelnden Tannenbaum? Anders als in vielen anderen Orten müssen sich die Hagener auch in diesem Coronawinter darum keine Sorgen machen. Am Samstag sammelte der Musikverein Wiesenthal ausrangiertes Grün ein.

Samstagmorgen am Ortsrand von Hagen. In den ruhigen Wohnstraßen sind die fröhlichen Stimmen schon von Weitem zu hören. "Das macht einfach Spaß", meint der zwölfjährige Jesko. Mit Mundschutz, Neonweste und Sammeldose ausgestattet, gehört er