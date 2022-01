Hagen. Es sind nur noch wenige Monate bevor das internationale Reitturnier Horses & Dreams auf dem Hof Kasselmann in Hagen startet. Die Veranstalter geben nun schon Einblicke auf die Turnierwoche vom 20. bis zum 24. April 2022.

Bereits im vergangenen Jahr gab es einige Änderungen aufgrund der Corona-Pandemie, denn das Turnier öffnete seine Türen nur für die Berufsreiter. Zuschauer waren nicht erlaubt. Erst bei der Dressur-Europameisterschaft im September 2021 wurden erneut Zuschauer zugelassen. Die derzeit steigenden Corona-Fallzahlen im Landkreis Osnabrück und hohen Inzidenzwerte aufgrund der Omikron-Variante könnten nun auch 2022 wieder Auswirkungen über den Ablauf der Turnierwoche haben.



Wie viele Zuschauer dürfen in diesem Jahr auf das Reitgelände? „Die konkrete Zuschauerzahl wird sich nach den im April 2022 geltenden aktuellen Vorgaben richten“, erklärt die Pressesprecherin Ute Raabe von Horses & Dreams Entertainment GmbH. „Es ist eine Freiluftveranstaltung und so hoffen wir auf eine bestmögliche Auslastung. Das weitläufige Gelände am Borgberg und die offenen Tribünen ermöglichen zum Beispiel beste Bedingungen zur Einhaltung von Abstandsregeln und Belüftung.“

Im Herbst 2021 habe das Veranstalterteam schon einmal bewiesen, dass eine Großveranstaltung mit Zuschauern und Sportlern aus ganz Europa sicher und erfolgreich durchgeführt werden könne, so Raabe. Bei den FEI Dressur-Europameisterschaften im September waren täglich bis zu 4900 Besucher auf dem Hof in Hagen. „Personalisierte Tickets und Maskenpflicht in geschlossenen Räumen machten dies im vergangenen Jahr unter anderem möglich“, resümiert die Sprecherin.

Was erwartet die Besucher? „Wir freuen uns sehr auf die Turnierwoche und planen das Event derzeit in gewohnter Art und Weise. Wenn nötig, müssen wir links und rechts aber auch Veränderungen kalkulieren”, so Veranstalter Francois Kasselmann. Normalerweise sind auf dem Gelände jede Menge Aussteller mit ihren Ständen sowie kulinarische Highlights für die Besucher zu finden. Ob das 2022 möglich ist, sei zum jetzigen Zeitpunkt unklar.

Horses & Dreams ist das erste Turnier der deutschen Freiluft-Saison und auch die erste Station für bekannte Reitsportler in Dressur und Springreiten. Für prominente Namen sei es zu diesem Zeitpunkt aber noch etwas früh – Nennungen seien noch nicht verschickt worden, so Sprecherin Raabe.

Was gibt es für Corona-Regeln auf dem Gelände für Reiter und Zuschauer? „Die Gesundheit und Sicherheit der Besucher und Teilnehmer stehen an erster Stelle. Ein entsprechendes Hygienekonzept wird im Einvernehmen mit der Gemeinde und dem Landkreis zu gegebenem Zeitpunkt erstellt. Sobald es Änderungen hinsichtlich der aktuell gültigen Verordnung geben sollte, werden diese schnellstmöglich Berücksichtigung finden“, so der Turnierveranstalter.

Anzeige Anzeige

Helmut Kemme

Und wann startet der Ticketverkauf? Tickets werden voraussichtlich Ende Januar oder Anfang Februar online zu kaufen sein. Weitere Infos gibt es dazu auf der Webseite, https://horses-and-dreams.de oder den sozialen Medien, https://www.facebook.com/HorsesAndDreamsEntertainment

Warum wurde das Partnerland Kanada in diesem Jahr ausgewählt? „Kanada wird auch gerne als das Land der Superlative bezeichnet, besonders die große Herzlichkeit und Gutmütigkeit der Menschen wird oft gepriesen. Das macht den nordamerikanischen Staat zum perfekten Partnerland für Horses & Dreams 2022“, so die Sprecherin.

Zudem habe Kanada auch eine große Reitsport-Tradition: „Spruce Meadows ist die größte Reitsportanlage der Welt, auf der jedes Jahr eines der weltweit renommiertesten Reitturniere stattfindet. Bekannt ist auch die, 'Royal Canadian Mounted Police', die königlich kanadische berittene Polizei oder kurz auch nur Mounties genannt“, erklärt die Sprecherin die Entscheidung.