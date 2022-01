Ende des Monats muss das Landgericht Osnabrück über die Höhe der Strafe des wegen Kindesmissbrauchs verurteilten Gitarrenlehrers neu verhandeln.

Jörn Martens

Hagen/Bad Iburg. Im November 2020 wurde ein früher in Hagen und jetzt in Bad Iburg wohnender Mann wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu drei Jahren Haft verurteilt. Er legte gegen das Urteil erfolgreich Revision ein – zumindest was die Höhe der Strafe betrifft.

Ende Januar beginnt vor dem Osnabrücker Landgericht erneut eine Verhandlung wegen sexuellen Kindesmissbrauchs gegen den jetzt 60-Jährigen. Schon nach der ersten Verurteilung durch das Amtsgericht Bad Iburg im Februar 2020 hatte der Angeklag