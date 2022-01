So können sich Hagener beim Klimaschutz beteiligen und profitieren

Förderung von Solaranlagen auf dem Dach, Car-Sharing, E-Ladestationen aufstellen und Blühwiesen anlegen: Die Gemeinde Hagen will in Zukunft noch viel mehr in Sachen Nachhaltigkeit bewegen und ist auf das Mitwirken der Bürger angewiesen.

dpa/Nestor Bachmann

Hagen. Die Bürger sind in Hagen dazu aufgerufen, am Projekt „Kommunale Nachhaltigkeit“ mitzuwirken. Dadurch soll aktiv mehr für die Umwelt und den Klimaschutz in der Gemeinde getan werden. Für die Hagener kann dies auch jede Menge Vorteile bringen.

Die Anschaffung von E-Autos, Fotovoltaikanlagen auf Dächern, Baumpflanzaktion und geförderte Wallboxen – viele Projekte zum Thema Umweltschutz hat die Gemeinde Hagen in den vergangenen Jahren bereits umgesetzt. „Wir wollen jetzt n