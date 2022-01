Beim Weihnachts-Stream legten die DJs Glizti Palermo, Hendrik und Marvin auf. Dabei sammelten sie Spenden für den Hospizverein in Hagen.

Lisa Marie Schnieders

Hagen a TW. Am Tag der Heiligen Drei Könige kam beim Hagener Hospizverein ein Weihnachtsgeschenk an: Bei ihrem Livestream sammelten drei DJs 1000 Euro für die Einrichtung.

Am 23. und 25. Dezember legen normalerweise die DJs der Relaxx Veranstaltungstechnik bei Stock in Hagen auf – und einige hundert Menschen feiern. Das war nun wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. Also haben DJ Glitzi Palermo, DJ Marvin u