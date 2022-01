Auch in diesem Jahr ziehen die Sternsinger wieder durch Hagen a.T.W. - wieder unter Corona-Bedingungen.

Rupert Wöhrmann

Hagen. Am Sonntag, 9. Januar, um 9.30 Uhr ist die Sternsingermesse mit Aussendung der Sternsinger in Hagen, um 10 Uhr in Gellenbeck. Wie die Kirchengemeinde mitteilt, ist die Anzahl der Gottesdienst-Teilnehmer aufgrund der Corona-Bestimmungen begrenzt. Daher seien die Gottesdienste leider nicht öffentlich. Nur am Sonntagmorgen negativ getestete Kinder werden in Hagen an der Aktion teilnehmen.

Die Sternsinger werden aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr ausschließlich mit ausreichend Abstand draußen vor den Haustüren singen. Sollte jemand am Sonntag den Besuch der Könige leider verpassen so besteht laut Mitteilung auch weit