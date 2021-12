Uli Elixmann ("Hagen hilft Hagen", von links), Manuela Pischkale-Arnold (Kinderschutzbund), Norbert Droste-Reuter und Heijo Wöhrmann ("Hagen hilft Hagen") bei der Spendenübergabe.

Hagen hilft Hagen

Hagen. Mit einer Spende von 20.300 Euro unterstützt die Aktion "Hagen hilft Hagen" den Kinderschutzbund in Hagen NRW. Das Gebäude in der Innenstadt wurde vom Hochwasser im Juli schwer getroffen.

Der Keller wurde vollständig geflutet und das Erdgeschoss durch die schlammigen Fluten verwüstet. Die Arbeit des Kinderschutzbundes in Hagen ist in diesen Räumen nicht mehr möglich. In den darüber liegenden Geschossen versuchen die Mitarbei