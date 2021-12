Helferwoche an Grundschule in Hagen bewirkt in Afghanistan richtig viel

Stolze 2600 Euro konnten die Kinder der Grundschule St. Martin in Hagen an Sonja Köhne vom Afghanischen Frauenverein übergeben.

Grundschule Hagen

Hagen. Zum Martinstag fand in der Grundschule in Hagen eine Projektwoche statt, die unter dem Motto „Helfen wie unser Namenspatron St. Martin“ stand. In diesem Jahr geht der Erlös der Hilfsaktion an den Afghanischen Frauenverein.

Zum Afghanischen Frauenverein hat Hagen eine besondere Verbindung. Dessen Vorsitzende, Nadia Nashir Karim, hat 30 Jahre lang in Hagen gelebt, schreibt die Grundschule St. Martin in Hagen in einer Pressemitteilung. Nachdem Sonja Köhne vom Af