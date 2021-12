2G im Einzelhandel: Das gibt's in Büchereien um Osnabrück schon lange

Die Auswirkungen der Pandemie machen auch vor den Büchereien im Osnabrücker Landkreis nicht halt. Mehrere Bibliotheken haben bereits verschärfte Corona-Regeln. (Symbolbild)

dpa/Matthias Bein

Hagen. Ausgenommen der Geschäfte des täglichen Bedarfs, gilt in Niedersachsen ab Sonntag die 2G-Regel im Einzelhandel. Lange vor der neuen Verordnung wurde dieses Konzept bereits in Büchereien in Georgsmarienhütte, Bad Iburg und Hagen umgesetzt. Welche Erfahrungen die Bibliotheken damit gemacht haben.

Für den Zugang zu öffentlichen Bibliotheken galt seit Längerem schon die 3G-Regel. In den Bibliotheken der Universität Osnabrück und auch in der Osnabrücker Stadtbibliothek ist dies immer noch Konsens. In den Büchereien rund um Osnabrück gi