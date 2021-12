Nonfood-Kaufhaus SB Lüning wird am Freitag in Hagen eröffnet

Schlussspurt: Marktleiter Stephan Kunze und die stellvertretende Leiterin Jenny Wolf freuen sich auf den Start am Freitag. Der "SB Lüning"-Nonfoodmarkt hat von Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr geöffnet und am Samstag von 9 bis 16 Uhr.

Jörn Martens

Hagen . Seit Anfang Oktober ist viel am ehemaligen Netto-Standort an der Hüttenstraße in Hagen passiert: Am Freitag um 9 Uhr eröffnet hier die Lüning-Gruppe ihr 16. Nonfood-Warenhaus. Was erwartet die Kunden?

Bereits von Weitem ist das „SB Lüning“-Logo an der Fassade des neuen Gebäudes auszumachen. In den vergangenen Wochen ist im Innern fleißig gewerkelt worden: Kabel wurden verlegt, Wände gestrichen. Die Regale sind bereits mit Ware best