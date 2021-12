Wer wird die zehnte Kirschkönigin der Gemeinde Hagen? Am 10. April 2022 findet die nächste Krönungszeremonie statt.

Hagen. Was in Süddeutschland die Weinkönigin ist, ist in Hagen die Kirschkönigin: Repräsentantin der Gemeinde, Aushängeschild und auch Werbeträger. Nun sucht die Gemeinde eine neue Königin. Ein Rückblick auf ihre neun Vorgängerinnen.

Die Hagener Kirmes eröffnen, auf dem Nussknackermarkt zusammen mit dem Nikolaus den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern, die Grüne Woche in Berlin, das internationale Reitturnier Horses & Dreams, verkaufsoffene Sonntage und vieles m