Gegen elf Uhr waren die Busse in Westerloh. Dann erwartete die Kids alles, was sie sich vom Leben in einer „richtigen“ Zeltstadt erträumt haben: für jede Gruppe ein eigenes Zelt, Lagerfeuer, Fußballfeld und vor allem das Küchenzelt.

Was die Jungen nicht wissen: So ein Unternehmen will von langer Hand geplant sein. Lagerleiter Markus Garske mit seiner siebzehnjährigen Erfahrung – erst als Teilnehmer, dann als Gruppenleiter und jetzt mit 25 Jahren als Lagerleiter – weiß, wie der Hase läuft. Er berichtete von den letzten drei Tagen der vergangenen Woche, an denen die wesentlichen Vorbereitungen vor Ort erfolgten: „Donnerstag gegen neun Uhr trafen Gruppenführer und Lagerleitung in Westerloh ein. Unser Standort für zehn Tage: eine schlichte Wiese.“ Ohne Küchenzelt, sanitäre Anlagen, Strom-, Wasser- und Gasversorgung. „Die Zelte für die Jungs waren bereits am ersten Tag aufgebaut“, erzählte Garske ganz entspannt, „alles andere kam nach und nach.“ Dixi-Toiletten, Gasversorgung oder Wassertanks wurden aufgestellt und in Betrieb genommen.

Körperpflege im Freibad

Ganz wichtig auch am dritten Tag der Vorbereitungen: die Kontrolle, ob alle Fahrräder mitgekommen waren. Denn mit denen radeln alle jeden zweiten Tag zum Freibad – zum Schwimmen (freiwillig) und für die ausgiebige Körperpflege (verpflichtend).

Montagmittag gab es für den Gellenbecker Tross von Jungen bereits mittags die erste Mahlzeit: Nudeln mit Rührei. Dafür hatten Heike Otten, Petra Buller und Anita Niehenke gesorgt, die in diesem wie auch den vorangegangenen drei Zeltlagern das Sagen im Küchenzelt haben. „Der Kochplan stellt sich Jahr für Jahr von selbst auf“, sagte Petra Buller, „er resultiert ganz einfach aus den Erfahrungen mit den Essgewohnheiten der Jungen.“ Die Hauptmahlzeiten bestehen deswegen aus Frikadellen-, Gulasch- und diversen Nudelgerichten. Buller: „Besonders die Nudelgerichte sind heiß begehrt.“

40 Kilo Nudeln, 30 Kilo Kartoffeln und 7,5 Kilo Reis waren es insgesamt, die Platz im Küchenzelt finden mussten. Fleisch und die täglichen rund 250 frischen Brötchen werden von Geschäften vor Ort bezogen ebenso wie die knackigen Gemüse, die selbstverständlich die Mahlzeiten bereichern – und von den Kindern genauso selbstverständlich gegessen werden. „Natürlich braucht keiner auf seine Hamburger zu verzichten, die wie die beliebten Ei- und Tomatenbrote von Zeit zu Zeit zum Abendbrot gehören.“ Offensichtlich treffen die drei vom Küchenzelt mit ihrer Auswahl den Geschmack der Jungen. Denn oft genug hören sie bei der Rückkehr von besorgten Müttern: „Was, das hat mein Sohn gegessen? Das rührt er zu Hause doch gar nicht an!“

Schreckensjahr 2010

Dass so ein Unternehmen tatsächlich auch mal zu einem echten Abenteuer geraten kann, mussten Gruppenführer und Kochfrauen, die bereits länger mit von der Partie waren, 2010 erfahren. Petra Buller erinnert sich: „Gerade mal zwei Stunden waren wir auf unserem Zeltplatz in der Nähe Nordhorns, als binnen weniger Minuten eine gewaltige Windbö Zelte und Utensilien der Jungen wegfegte und über Hunderte von Metern verteilte. Ein Zelt haben wir aus der Krone eines Baumes geholt.“ Der schnellen Hilfe von Einheimischen und Hagenern war es damals zu verdanken, dass das Zeltlager nicht abgebrochen werden musste.