Impfaktion in Hagen: Mehr als die Hälfte der Dosen bleibt ungenutzt

Sonja auf der Landwehr und Marlene Schön (von rechts) checkten die Unterlagen von Pascale und Hans-Werner Kohlmann.

Petra Pieper

Hagen. Von einem Run auf Impfungen war bei der Impfaktion in Hagen nicht ganz so viel zu merken. Von den 200 Impfdosen blieb am Ende des Tages mehr als die Hälfte übrig.

Insgesamt waren am Mittwoch im Bürgerhaus Natrup-Hagen 60 Moderna- und 36 Biontech-Impfdosen an den Mann beziehungsweise die Frau gebracht, die meisten davon Wiederauffrischungen, allerdings auch 18 Erstimpfungen.Strenge PriorisierungEs hät