Nur Geimpfte und Genesene (2G) duften auf den Nussknackermarkt, zudem wurde auf Abstand und Maskentragen geachtet. Doch davon ließen sich die Hagener nicht ihre gute Stimmung nehmen.

Susanne Pohlmann

Hagen. Der Hagener Nussknackermarkt stimmte die Besucher mit Glühwein, heißer Schokolade, Crepes und Bratwurst auf die Adventszeit ein. Daran konnten auch die Kontrollen der 2G-Regeln und die Maskenpflicht nichts ändern.

Rund um das Rathaus und die alte Kirche lockte der Nussknackermarkt am Wochenende viele Besucher an, aber in erster Linie freuten sich die Hagener selbst über ihren kleinen Weihnachtsmarkt. Sicherheitsdienstchef Michael Tellkamp, der mit se