Nussknackermarkt in Hagen mit viel Raum und gründlichen Kontrollen

Glühwein geht natürlich ohne Maske: Die Besucher genossen das Angebot und die Atmosphäre des Nussknackermarktes in Hagen.

Petra Ropers

Hagen. Hagen feiert den Einstieg in die Adventszeit mit dem Nussknackermarkt. So kommt der Weihnachtsmarkt bei den Ausstellern an.

„Die Vorbereitungen waren deutlich aufwändiger als sonst“, räumte Bürgermeisterin Christine Möller bei der Eröffnung ein. Denn um der Sicherheit von Besuchern und Ausstellern Rechnung zu tragen, wurde ein umfassendes Hygienekonzept ers