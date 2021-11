Feierabendmarkt: Adventliches Angebot an der Stiftskirche in Leeden

Prachtvolle Gestecke und Kränze weckten in der Remise das Interesse der Besucher.

Axel Ebert

Leeden. Lichtschein und Adventsstimmung an der Stiftskirche in Leeden: Der Feierabendmarkt war am Dienstagabend um vorweihnachtliche Artikel erweitert.

Eine glänzende Idee der Interessengemeinschaft Leeden (IGL), nachdem der seit 25 Jahren am ersten Adventswochenende stattfindende Weihnachtsmarkt corona-bedingt abgesagt worden ist. Drei Stunden begutachteten neugierige Besucher vornehmlich