Neues bei der Blutspende in Hagen: DRK bietet Online-Reservierung an

Spenderblut ist auch in der Corona-Pandemie wichtig. Das DRK hofft auch in Hagen auf möglichst viele Spender.

dpa/Marius Becker

Hagen. Am Freitag, 12. November, findet erneut das Blutspenden des DRK in den Räumen der Oberschule in Hagen statt. Seit kurzem neu: Spender können online eine Spendezeit reservieren.

Gespendet werden kann in der Zeit zwischen 16 und 19.30 Uhr in den Schulräumen an der Schopmeyerstraße 20, heißt es in einer Pressemitteilung des DRK. Hierfür wurde eine Online-Terminreservierung eingerichtet, um die Wartezeiten auf dem Ter