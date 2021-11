Wegen eines Zusammentreffens vor einem Reiterhof in Osnabrück stand jetzt ein Hagener wegen Nötigung vor dem Landgericht.

Jörn Martens

Hagen. Ist es schon strafbar, wenn ein Autofahrer mit seinem Wagen für ein paar Minuten den Weg eines anderen versperrt? Diese Frage musste nun das Landgericht Osnabrück klären. Angeklagt war ein 38-Jähriger aus Hagen.

Das Landgericht war schon das zweite Gericht, das sich mit dem Vorfall befassen musste. Nach Überzeugung des Amtsgerichts Osnabrück hatte es am 1. Februar in den Abendstunden an einem Reiterhof zwischen Widukindland und Schinkel in Osnabrüc