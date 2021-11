Brand im Badezimmer eines Einfamilienhauses in Hagen

Nach einem Badezimmer-Brand in Hagen schätzt die Polizei den Sachschaden auf mindestens 80.000 Euro.

NWM-TV

Hagen. Das Badezimmer eines Hagener Einfamilienhauses hat in der Nacht zu Sonntag lichterloh gebrannt. Nachdem Löschversuche des Eigentümers scheiterten, wurde die Feuerwehr alarmiert, um den Brand zu löschen.

Gegen 1.40 Uhr wurden mehrere Ortsfeuerwehren, der Rettungsdienst und die Polizei zu einem Gebäudebrand in der Straße Am Borgberg gerufen. NWM-TV Die Flammen fraßen sich auch in die Dachgaube. Der Ei