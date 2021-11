Unfall in Hagen – Autofahrer gerät mit Wagen in Gegenverkehr

Zwei Autos sind auf der Lengericher Straße zwischen Natrup-Hagen und Hasbergen zusammengestoßen. Ein Wagen ist im Graben gelandet.

NWM-TV

Osnabrück. Bei einem Unfall auf der Lengericher Straße in Hagen sind am Mittwochmittag zwei Autos zusammengestoßen. Ein Wagen war zuvor in den Gegenverkehr geraten.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.06 Uhr zwischen Natrup-Hagen und Hasbergen. Ein 55-jähriger Mann war mit seinem Auto auf der Lengericher Straße (L89) in Fahrtrichtung Hasbergen unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 30 sei der Autofahrer aus