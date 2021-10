Die Band Fugitives kommt am 30. Oktober nach Hagen.

XSP Kommunikation GmbH

Hagen. The Fugitives, eine der erfolgreichsten kanadischen Indie-Folkbands, kommen im Rahmen ihrer Europatournee 2021 für zwölf Konzerte nach Deutschland. Eine ihrer Stationen ist Hagen.

Die Band um die beiden Songschreiber Adrian Glynn aus Vancouver und Brendan McLeod aus Toronto kommt am 30. Oktober in die Gaststätte Stock in Hagen am Teutoburger Wald, heißt es in einer Pressemitteilung der XSP Kommunikation GmbH au