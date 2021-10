Aus einer Scheune am Jägerberg kam die Party-Musik für den Ferkelmarkt. Veranstalter Marcel Boss überwacht die Aktivitäten der DJ's Hendrik und Jonny Beach (rechts).

Thomas Wübker

Hagen a TW. Eine Scheune am Jägerberg war der Taktgeber der diesjährigen Hagener Kirmes, die - wie schon im vergangenen Jahr - abgesagt wurde. Gefeiert wurde am Ferkelmarkt-Montag dennoch.

In der idyllischen Landschaft des Hüggels befindet sich das Lager der Firma Relaxx Veranstaltungstechnik in einer Scheune. Nebenan lagert Heu. Sonst mag die Einsamkeit Menschen anziehen, die Ruhe und Erholung suchen. Am Montag schallte Part