Wie junge Menschen in Hagen an Ausbildungsverträge gekommen sind

Auch Landrätin Anna Kebschull (1. Reihe, zweite von links) und Hagens Bürgermeister Peter Gausmann (2. Reihe, Mitte) besuchten die Lightversion von "Talent trifft Ausbildung" in der Oberschule Hagen.

Dominik Lapp

Hagen. Die traditionelle Ausbildungsmesse „Talent trifft Ausbildung“ in der Oberschule Hagen setzte in diesem Jahr coronabedingt ausschließlich auf gut vorbereitetet Azubi-Speeddatings. Ein paar junge Menschen kamen so an begehrte Ausbildungsverträge.

Wegen der Corona-Situation konnten sich in diesem Jahr die Unternehmen der Region den Jugendlichen der weiterführenden Schulen aus Hagen, Hasbergen und Georgsmarienhütte nicht an Messeständen mit Arbeitsproben präsentieren. Dafür wurden die