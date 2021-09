Das Spendenschwein für den guten "Hagen hilft Hagen"-Zweck ist immer dabei: Mitinitiator Ulrich Elixmann beim Grillfest der Anwohner Im Drehenbusch. Mehr als 1000 Euro sind hier am Ende zusammengekommen.

Aktion Hagen hilft Hagen

Hagen . So kann es aus Sicht der Organisatoren, die Mitte August die Aktion „Hagen hilft Hagen“ in der Kirschgemeinde ins Leben gerufen haben, weiter gehen: Die Hilfsbereitschaft ist unverändert groß und seit vergangener Woche ist der Kontostand fünfstellig. Am Wochenende folgt gleich die nächste Großaktion für den guten Zweck.

Ursprünglich hatte der Musikzug Wiesental geplant, vor Einkaufsmärkten im Ort zugunsten „Hagen hilft Hagen“ spielen und dabei um finanzielle Unterstützung der Hilfsaktion zu bitten. Jetzt hat sich die Vereinsvorsitzende Yvonne van