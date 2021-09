Speed-Dating bei Ausbildungsmesse in der Oberschule Hagen

Sie laden ein: Annika Schütte (Servicestelle Schule-Wirtschaft, von links), Jenny Menkhaus (Wirtschaftsförderung), Lars Hellmers (Vorstand Maßarbeit), Simon Borgers (Schulleiter Oberschule Hagen), Peter Gausmann (Bürgermeister) und Celine Bachmann (Schulsozialarbeiterin).

Maßarbeit/Ute Lewandowski

Hagen. Talent trifft Ausbildung light: Unter diesem Titel und in leicht verändertem Format findet am Donnerstag, 23. September, von 15 bis 19 Uhr die bewährte Ausbildungsmesse in der Oberschule Hagen statt.

„Gemeinsam mit den weiterführenden Schulen in Hagen, Hasbergen und Georgsmarienhütte wollen wir es Jugendlichen trotz Corona ermöglichen, eine fundierte Berufswahl zu treffen", teilt Lars Hellmers, Vorstand der Maßarbeit, in einer Pressemit