Kommunalwahl in Hagen: Überraschungen und ein Rekordwert

Gut gefüllt war die Sporthalle der Sankt-Martin-Grundschule am Sonntagabend bis nach 23 Uhr, als dann endlich das Endergebnis der Gemeinderatswahl feststand.

Claudia Sarrazin

Hagen. Das war am Sonntag auch in Hagen ein langer Wahlabend: Mehr als 45 Minuten dauerte es am Schluss, bis nach acht von zehn Wahlbezirken auch noch Natrup-Hagen und der zweite Briefwahlbezirk ausgezählt waren. Gegen 23 Uhr stand endlich das Endergebnis fest und brachte für zwei bekannte Ratsmitglieder eine Enttäuschung.

Doch zunächst gab es nach der Bürgermeisterwahl einen Rekordwert zu verzeichnen: Mit einer Wahlbeteiligung von 70,11 Prozent war die Kirschkommune in der Region spitze. Die nächstbesten Beteiligungswerte meldeten Glandorf (66,8) und Bissend