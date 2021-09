Nico Bökenkröger von NB Baumaschinen, Marvin Boss von Relaxx Veranstaltungstechnik und Dieter Scheidt von Clever fit (hintere Reihe von links) brachten Charlotta (5), Ulla Temmeyer der Leiterin des Melanchthon-Kindergartens, Alexandra (5) und den anderen Kiita-Kindern (von links) die neuen Luftfilter.

Claudia Sarrazin

Hagen . Nachdem schon der katholische St. Martiunskindergarten in Hagen von Firmen Luftfilter als Spenden erhielt, wurden nun fünf Geräte in der evangelisch-lutherischen Melanchthon-Kindertagesstätte aufgestellt.

Alles fing damit an, dass Dieter Scheidt von Clever fit in Hagen sich überlegte, einem Kindergarten Luftfilter zu spenden. „Ich wollte selbst ein oder zwei Geräte kaufen und dachte dann: Was wäre, wenn ich noch andere motivieren kann“, erin