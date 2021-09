Was hat es mit dem alten Spielgerät am Hagener Erikasee auf sich?

Dieser Spielplatz befand sich früher am Erikasee. Das rechts im Bild befindliche Karussell ist zum Teil heute noch erhalten und von Gras überwuchert.

Erika Morgrets

Hagen. Aus dem hohen Gras auf dem Grundstück rund um den Hagener Erikasee ragt ein altes Spielgerät heraus. Es ist ein Relikt aus einer fast vergessenen Zeit, in der auf dem Gelände noch so einiges los war. Ein Blick in die Vergangenheit.

Ein Foto des Spielgeräts kursierte kürzlich auf Facebook. Einige Nutzer fragten sich, ob es ein Überbleibsel eines früheren Spielplatzes sein könnte. Und damit liegen sie richtig. Doch in den Fünfziger- bis Siebzigerjahren gab es noch mehr