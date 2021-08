Freibad in Hagen geschlossen: Saison endet witterungsbedingt

Nichts mehr los: Die Freibadsaison in Hagen ist ab sofort offiziell beendet. (Archivbild)

Horst Troiza

Hagen. Die Freibadsaison in Hagen ist offiziell beendet: Am Sonntag, 29. August 2021, hatte das Freibad demnach letztmals in diesem Jahr geöffnet. Die Schließung werde witterungsbedingt vorgenommen, heißt es.

Die Bäder und Wasser GmbH mit Sitz in Lengerich schreibt dazu auf ihrer Homepage: „Liebe Badegäste, aufgrund der aktuellen Wetterlage haben wir uns dazu entschieden, bereits ab dem 30. August 2021 die Freibadsaison zu beenden.“ Anfang