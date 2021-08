Ein Loch ins große Wahlbanner geschnitten, wo normalerweise der Parteiname steht: Eine der Folgen des nächtlichen Vandalismus im Ortsteil Gellenbeck.

Wolfgang Elbers

Hagen . In einer nächtlichen Aktion haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag am Straßenrand in Hagen-Gellenbeck angebrachte Plakate von Kandidaten und Parteien beschädigt. Es ist Strafanzeige erstattet worden.

Betroffen gewesen ist der Bereich in Gellenbeck von der Kirche bis zum Kreisel beim Gartencenter Kemper. Zwei sogenannte „Wesselmann“-Stellwände von SPD und Linke sowie Kandidatenplakate nahezu aller bei der Kommunalwahl am 12. September an