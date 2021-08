In 25 Jahren hat sich in der Ergotherapie bei Rosenthal einiges verändert

Dagmar und Frank Rosenthal betreiben seit 25 Jahren ergotherapeutische Praxen in Hagen und Bad Iburg.

Petra Pieper

Hagen. Lähmungen nach einem Schlaganfall, eine Handoperation oder eine kindliche Aufmerksamkeitsstörung sind Beispiele für Probleme, die durch Ergotherapie gebessert werden können. Seit 25 Jahren haben Dagmar und Frank Rosenthal ihre Praxis unter anderem in Hagen. Im Laufe der Zeit hat sich einiges verändert.

„Das, was alle Patienten eint: Sie kommen in ihrem Alltag nicht mehr zurecht“, beschreiben Dagmar und Frank Rosenthal die Problematik. Die beiden erfahrenen Ergotherapeuten haben, nachdem sie längere Zeit als Ausbilder in Melle tätig waren,