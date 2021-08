Briefwahl im Bürgerhaus in der Niedermark

Briefwahlunterlagen können im Bürgerhaus in der Niedermark abgeholt und abgegeben werden.

dpa/Oliver Berg

Hagen. Wer nicht selbst an die Wahlurne gehen möchte, kann sich für die Briefwahl entscheiden. Dazu gibt die Gemeinde Hagen in der Niedermark Hilfestellung.

Um in der Niedermark ein Angebot zur Durchführung der Briefwahlen für die Kommunalwahl mit Bürgermeisterwahl am 12. September und die Bundestagswahl am 26.September zu schaffen, ist das Bürgerhaus seit Montag, 23.August, zu den üblichen Rat