Werkstatt in Hagen brennt – Feuer greift auf Wald über

Eine Werkstatt in Hagen ist am Freitagnachmittag in Vollbrand geraten.

Atze Rahe

Hagen. Eine Werkstatt ist am Freitagnachmittag in Hagen in Brand geraten. Nach Angaben der Feuerwehr griff das Feuer auf einen angrenzenden Wald über. Auch soll es mehrere Explosionen gegeben haben.

(function (){var intervalS3QCheck=false; var checkJS3Q=function (){if (typeof js3q !=='undefined'){if (intervalS3QCheck){window.clearInterval(intervalS3QCheck);}js3qVideoPlayer=new js3q({'dataid': '00a38fb3-f6c2-11eb-b839-0cc47a188158', 'c